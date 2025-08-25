Belediyeyi aile şirketine çevirdi

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Kuşadası Belediyesini ailesinin üyeleri için bir istihdam ağına dönüştürdüğü öne sürüldü. Tezcan'ın, küçük kızı, büyük kızı, damadı, iki yeğeni ve eşini belediyede işe yerleştirdiği ortaya çıktı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın belediyeyi adeta kendi aile çiftliğine çevirdiği öne sürüldü. Mimar olan küçük kızı Öykü Tezcan, büyük kızı avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar'ın Kuşadası Belediyesi'nde işe yerleştirildiği, iki yeğenin de belediyede çalıştığı bildirildi.

Küçük kızı Öykü Tezcan'ın Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, büyük kızı Ezgi Tezcan Yaşar ve damadı Umut Yaşar'ın ise belediyenin hukuki süreçlerini vekalet alarak takip ettiği belirtildi. Tezcan'ın iki yeğeni Gökhan Tezcan ve eşi Bahar Tezcan'ın da belediyede çalıştığı ortaya çıktı. Gökhan Tezcan, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde ofis personeli olarak görev yaparken, eşi Bahar Tezcan ise Güvercin Masa'da puantaj sorumlusu olarak çalışıyor.

Nepotizm iddiaları bununla sınırlı kalmadı. Tezcan'ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan'ın CHP'li Çankaya Belediyesi'ne istisnai kadrodan özel kalem müdürü olarak 7 yıl önce işe yerleştirildiği ve belediyenin önünden geçmeden 2018'den beri maaş aldığı öne sürüldü. Eşinin sınavsız şekilde memur kadrosuna alınması, kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



TEZCAN'IN ADI RANT İDDİALARINDA GEÇİYOR

DAHA önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Merkezi'nin rant odaklı taleplerinden dolayı partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kuşadası'nda yaşanan 6 milyar liralık imar rantının arkasında ise Bülent Tezcan'ın, bazı müteahhit ve mimarlarla birlikte hareket ettiği ileri sürülmüştü. Tezcan, 29 Ekim 2016 gecesi Aydın'da CHP il binasının üst katındaki restoranda yemek yerken ayağından vurulmuş, saldırgan Alparslan Sargın çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.