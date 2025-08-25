Boğaz’da görkemli geçiş

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından Boğaz girişine ulaştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayan seyirde, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer aldı.

Türkiye genelinden 250 öğrenci de Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte TCG Anadolu Gemisi'nde etkinliğe katıldı.

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapılacak. Organizasyonda; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.





ERDOĞAN DONANMAYI SELAMLADI

DENİZ Kuvvetleri Komutanlığı'nın giderek artan gücünü temsil eden gemiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladıkları geçişte Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasını takip ettikten sonra, Dolmabahçe önlerine geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan gemileri selamlarken, TCG Anadolu'dan top atışı da yapıldı.

İstanbul Boğazı'nın iki yakasına ellerinde Türk bayraklarıyla akın eden vatandaşlar da geçişlerini gururla izledikleri gemilere sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan, bu anlara ilişkin sosyal medya paylaşımında "Tarihe altın harflerle kazınan Zafer Haftamızda güçlü ve kudretli donanmamızla Mavi Vatan yolculuğu" dedi. Emine Erdoğan da paylaşımında "İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklâl ruhunun birer timsali" ifadelerini kullandı.



BÜTÜN BUNLAR TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İÇİN

Boğaz'dan geçiş yapan TCG Anadolu'da açıklamalarda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TB-3'ün kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA olduğunu belirterek, "ABD'nin de benzer iddiası vardı ancak TB-3 bu iddiayı tamamladı" dedi.

Bayraktar, gemide görev yapan genç mühendislerle ilgili olarak, "Bu gemide yüzlerce gencimiz var, Türkiye'nin her yerinden gelmişler ve Mavi Vatan için teknoloji geliştiriyorlar, yarışıyorlar, ter döküyorlar" dedi. Bayraktar, "Bütün bunlar hem semalarımızda, hem karamızda, hem de Mavi Vatan'da tam bağımsız hür olalım diye yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Savarona hakkında ise, "Gemiyi restore etmeden ziyaret etme imkanım oldu. Tüylerim diken diken oldu. Nasıl olur da böylesine bir eser, o hale düşürülmüş diye üzüldüm. Bir anlamda akamete uğratılmış bir eserin inşa edilmesi oldu. İçerisinde her köşe tarihle dolu. Savarona'yı da ziyaret etmesini tavsiye ediyorum gençlerimizin" dedi.