Bu yıl da gelenek değişmedi: Kabine Ahlat’ta toplanıyor

Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt zaferinin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Malazgirt’te bir dizi programa katılmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan bölgede olacak. Bugün Ahlat’ta yarın ise Malazgirt'te olacak.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat ve Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinlikler kapsamında 25 Ağustos Pazartesi günü Bitlis'in Ahlat ilçesinden kardeşlik mesajları verecek. Ziyarette Devlet erkanı da olacak.

ERDOĞAN'IN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJLARIN VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt'te katıldığı programlarda terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISININ AHLAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR

Ahlat'ta Kabine Toplantısının Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısında, terörsüz Türkiye çalışmaları, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze saldırıları, Zengezur Geçidine ilişkin gelişmeler ve Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

AHLAT'TA KAPANIŞI ERDOĞAN YAPACAK

Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı katılımıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar 22 Ağustos'ta başladı. Birçok etkinlik ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ni doldurdu. Ahlat'ta programın kapanışı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma ile yapılacak.

MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKINDA HALKA SESLENECEK

Erdoğan, Ahlat programlarının ardından yarın Malazgirt'te de bir dizi programa katılım sağlayacak. Programlar kapsamında 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap edecek.

