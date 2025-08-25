Bu yıl da gelenek değişmedi: Kabine Ahlat’ta toplanıyor

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kutlamaları Ahlat ve Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan etkinlikler kapsamında 25 Ağustos Pazartesi günü Bitlis'in Ahlat ilçesinden kardeşlik mesajları verecek. Ziyarette Devlet erkanı da olacak.
ERDOĞAN'IN TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJLARIN VERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR
Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt'te katıldığı programlarda terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin ve iç cepheyi güçlendirmeye yönelik açıklamalarda bulunacağı öngörülüyor.
KABİNE TOPLANTISININ AHLAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR
Ahlat'ta Kabine Toplantısının Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısında, terörsüz Türkiye çalışmaları, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze saldırıları, Zengezur Geçidine ilişkin gelişmeler ve Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.
AHLAT'TA KAPANIŞI ERDOĞAN YAPACAK
Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı katılımıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar 22 Ağustos'ta başladı. Birçok etkinlik ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ni doldurdu. Ahlat'ta programın kapanışı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma ile yapılacak.
MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKINDA HALKA SESLENECEK
Erdoğan, Ahlat programlarının ardından yarın Malazgirt'te de bir dizi programa katılım sağlayacak. Programlar kapsamında 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap edecek.