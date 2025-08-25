Bu yıl da gelenek değişmedi: Kabine Ahlat’ta toplanıyor

KABİNE TOPLANTISININ AHLAT'TA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BEKLENİYOR



Ahlat'ta Kabine Toplantısının Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısında, terörsüz Türkiye çalışmaları, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze saldırıları, Zengezur Geçidine ilişkin gelişmeler ve Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin gündeme gelmesi öngörülüyor.

AHLAT'TA KAPANIŞI ERDOĞAN YAPACAK



Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ı katılımıyla gerçekleştirilecek programlar kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 1071 Sultan Alparslan Otağı ile Türk boylarını temsilen 50 çadır kuruldu. Kutlamalar 22 Ağustos'ta başladı. Birçok etkinlik ile vatandaşlar Millet Bahçesi'ni doldurdu. Ahlat'ta programın kapanışı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşma ile yapılacak.

MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKINDA HALKA SESLENECEK



Erdoğan, Ahlat programlarının ardından yarın Malazgirt'te de bir dizi programa katılım sağlayacak. Programlar kapsamında 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte halka hitap edecek.