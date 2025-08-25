Denize gitmek için evden çıkmıştı! 12 yaşındaki Hacı Rabia sırra kadem bastı! 4 gündür haber alınamıyor

Sultangazi'de, 22 Ağustos tarihinde cuma namazının ardından evden ayrılan 12 yaşındaki Hacı Rabia, tek başına bindiği otobüste bazı vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların nereye gittiğini sorması üzerine küçük çocuğun, "Karaburun'a yüzmeye gidiyorum" dediği öğrenildi.

TRAMVAYA BİNEREK BÖLGEDEN AYRILDI

Aynı gün akşam saatlerinde ise yine aynı kişiler tarafından otobüste görülen Rabia'nın Mescid-i Selam tramvayına binerek bölgeden ayrıldığı tespit edildi. Bu sırada çocuğun elinde çevredeki vatandaşların kendisine evine dönmesi için verdiği düşünülen bir miktar para bulunduğu belirlendi.

SEYAHAT ETTİĞİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çocuğun otobüste yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kayıp çocuğun yanında bulunan bir vatandaşın durumdan şüphelenerek kendisine yardım etmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Küçük çocuğun babasının ailesini terk ettiği, annesi ile birlikte Sultangazi'de dayısının evinde yaşadığı öğrenildi.



"KORKUP KAÇMIŞ..."

Küçük çouğun dayısı Nur Mistorebia, "Evden çıktı, cuma namazına gitti. Namazdan sonra kayboldu. Baktık sağda solda göremedik ve yerel habere attık. Arnavutköy otobüsünde görmüşler, polise bildirmişler, korkup kaçmış" dedi.



4 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Komşulardan Yahia Malikh ise, "Çocuk cuma günü namazdan çıktı, saat 13.30 civarı. O günden beri buralarda arıyoruz. Evi Cebeci Mahallesi muhtarlığının yanında. 4 gün oldu, hiçbir haber yok" diye konuştu.



MAHALLE MUHTARI: BİZ DE ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ

Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de kaygılarını dile getirerek, "Mahallemizde geçtiğimiz cuma günü yaşanan bir kayıp olayı var. 12 yaşlarında genç bir kardeşimiz cuma namazını kıldıktan sonra Mescid-i Selam durağında görülüyor. Kendisine sorulduğunda 'Karaburun'a gidiyorum' diyor. Akşam saatlerinde tekrar görülüyor ancak sonrasında tramvaya binerek kayboluyor. Cumartesi günü de aynı bölgede görüldüğü bilgisi var. Elinde de bir miktar para bulunuyordu, muhtemelen vatandaşların kendisine evine dönmesi için verdiği paralardı. Şu anda kayıp durumda, biz de aramaya devam ediyoruz. İnşallah bulunur" ifadelerini kullandı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ailenin ihbarı üzerine polis ekipleri küçük çocuğun bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Vatandaşlar da sosyal medyadan kayıp ilanlarını paylaşarak, arama çalışmalarına destek veriyor.