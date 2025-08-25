İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına Türkiye'den sert tepki: İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak durumda
İletişim Başkanı Duran: (İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırı) Vicdan sahibi herkesin, uluslararası toplumun ve kuruluşların artık daha yüksek ses çıkarması, bu insanlık tarihine kara sayfa olarak yazılan soykırımı bir an önce durdurması gerekmektedir. İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak duruma gelmiştir.
ABONE OL
AYRINTILAR GELİYOR....
ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail'in Gazze'deki hastane katliamına Türkiye'den sert tepki: İnsanlık artık bu ağır vebali taşıyamayacak durumda