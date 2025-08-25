Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplandı!

KABİNE AHLAT'TA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı için Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına karar verildi. Kabine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Zengezur Geçidi'ne dair gelişmeler ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.