Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta toplandı!

Giriş Tarihi: 25.8.2025 17:04 Son Güncelleme: 25.8.2025 17:32

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bitlis’in Ahlat ilçesinde toplandı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında ekonomik gelişmeler, terörle mücadele, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Zengezur Geçidi ve Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmeleri yer alıyor. Toplantı, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kabine toplantısı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı saat 17.00'da başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü programı kapsamında bulunduğu Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı için Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan'a MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasına karar verildi. Kabine geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ahlat'ta gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor.

Kabine Toplantısı'nda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar, ekonomideki son gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Zengezur Geçidi'ne dair gelişmeler ile Ukrayna-Rusya arasındaki barış görüşmelerinin ele alınması bekleniyor.

