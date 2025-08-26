Firari FETÖ’cü Osman Şimşek’in ifşaatları tepe yönetimini sarstı: Tehdit mesajları aldı, ABD polisinden yardım istedi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 25 yıl özel kalem görevini üstlenen ve şu anda ABD'de firari olan Osman Şimşek, Gülen'in ölümü ardından örgütün tepe yönetimi hakkında katıldığı bir yayında tepe yönetimi hakkında ifşa edici açıklamaları bölünen örgütü karıştırdı. Şimşek'in iddiaları arasında çok çarpıcı ayrıntılar bulunuyor.



HEYET İŞLEVSİZ

Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün yönetimini ele geçirdiği ileri sürülen ve Gülen'in yeğeninin eşi olan Cevdet Türkyolu ile Osman Şimşek arasında yaşananların şahsi olmadığını iddia ederek örgütte iki grubun olduğunu açıkladı. Şimşek, tepe yönetim hakkındaki ifşaatlar da bulunarak topa tuttu. Örgütte iç hukuk yollarının tüketildiğini ifade eden Şimşek, heyet diye tabir edilen yapıya gitmeme sebebini şöyle açıkladı: ""Ben heyetin üyesiydim, bir buçuk yıl içinde görev aldım. Gülen, sadece 12 ismi yazmadı. 30'dan fazla isim vardı. Şu an ki heyetin işlevsiz olduğunu düşünüyorum. Hoca efendinin vefatından sonra Ekrem Dumanlı nasıl konuştu? 'İstemeyen defolur gider' dedi."

"CEVDET TÜRKYOLU BENİ ÇOK DEFA DÖVDÜ"

Şimşek, Türkyolu ile arasında geçen hadisenin 2017 yılında gerçekleştiğinin altını çizerek şunları belirtti: "Mart 2017'de heyetin toplantısında FBI bir soruşturma yapıyor. Cevdet Abi ve Mustafa Özcan birkaç isim daha var. Kara para kaçakçılığı konusunda soruşturma oluyor. Her an FBI kapıya dayanabilir ve insanları götürebilir. Hatta ABD'nin mesulü olan Mehmet Yaşa kalktı o iş ciddi dedi. Mustafa Özcan 'Washington'dan avukat bakacağız. Medyada kara para olarak milyon dolarlardan bahsediliyordu. Hocaefendinin bunlardan haberi var mı diye tartışmalar oldu. Mart'ta başladı, Nisan'da 10 ülkenin hadiminden mektup geldi. Muhterem hocamızın o paralardan haberi olmadığına inanıyoruz. Kampa birkaç kişi gelip kelepçe vurulursa izah edemeyiz. Bu korkumuzu hocamıza iletin ve tedbir alın. Heyetin üyesi olarak mektubu aldım. Heyet toplantısını New Jersey'de kültür merkezinde yapıldı. Ben söz aldım. ABD hadimi Mehmet Yaşa'yı kaldırdım. Böyle haberleri konuşuyoruz. Hoca Efendiye arz edilmedi. Böyle bir ihtimal var mı? Mehmet abi, çok önemli kaynaklardan haber aldık buna önlem almamız lazım. Ben de bir mektup okuyacağım deyip okudum. Akşam hoca efendinin yanına gidilecek fakat kimse binaya gelmedi. Az sonra toplantı yaptığımız yere haber ulaştı. Cevdet bey duymuş kampa gelenin ayaklarını kırarım diyor. Ahmet Kara ofiste, Recep Uzunallı alt katta, yukarı çıkar çıkmaz Cevdet abi (Türkyolu) odadan bir çıktı, beni bir gördü. Sen kim oluyorsun deyip bana iki tane vurdu. Gürültüye hemen insanlar geldi. Hoca Efendi odasından çıktı. Bir şey yok deyip odasına girdi. Mustafa Özcan, Doktor Ali, Cevdet bey, beni bir odaya çektiler. Daha önce hizmete ihanet etmiş insanların isimleri sayarak bu da böyle ettiydi, şu da şöyle ettiydi. Bize o mektubu yazanların isimlerini vereceksin. Yoksa seni kumpasçıların arasında sayarız. Alnımda şerefsiz mi yazıyor. Orada insanlar bana güvenecekler mektup verecekler, size onların isimlerini vereceğim. Heyetin mektubu Hoca Efendiye vermesini bekliyorum. Ertesi gün büyük binadaydık. İçeri girmek istedim, içeri girmemi istemedi. Münakaşa oldu, arkadan yine vurdu. Hoca Efendi gürültüye döndü. Bir şey söylemek istiyorum. O mektubu Hoca Efendiye okudum. Cevdet beyin tavrı her geçen gün sertleşti. 2022'ye kadar sabrettim. İçeri gireceksiniz kartınız iptal ediliyor. Kumpasçıların yeri yok deyip daha sonra da vurduğu oldu. Annem ameliyat olacaktı hoca efendiden dua isteyecektim, Hollanda ve İsviçre grubunun yanında üzerime yürüdü beni dövdü. Her gün her gün böyle yaptılar. Sonra da hoca efendiden helalleşerek ayrıldım."

İMZA SAHTE

Fetullah Gülen'in vasiyetinin kendisine ait olmadığını ifade eden Şimşek, Gülen'in imzasının taklit edildiğini çünkü Gülen'in kendisine imzasının gerçekliğini anlattığını da beyan etti. Şimşek, onca yıl birçok evrakı imza attırmıştır. Tam imzasını atacak, bana baktı. 'Sen benim imzamı taklit edebilir misin?' dedi. Benim imzamın sırrı bu. F'yi hep yuvarlak atıyorum. Eğer bir gün köşeli bir imza görürsen bil ki benim değildir. Vasiyetteki gördüğüm imza köşeli bir imzaydı, ilk kez gördüm. Şahitleri ve noteri kınıyorum. Mesih abi (Fetullah Gülen'in kardeşi) mahkemeye gitti diye olmadık yakıştırma yaptılar. Allah insaf versin. Mesih abi ondan sonra yerine geçmeye oynuyormuş. Hastalıklarla boğuşan ve ölmek üzere olan birine iftira atabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI, ABD POLİSİNDEN YARDIM İSTEDİ

Örgüt içindeki husumet Şimşek'in son açıklamaları sonrasında daha da ortaya çıktı. Şimşek, başka bir yayında örgüt yöneticileri hakkındaki ifşaatları sonrasında FETÖ içindeki isimlerin kendisine iftiralar atıldığını ve tehdit ve taciz mesajları aldığını açıkladı. FETÖ mensupları tarafından hakaretlere, sosyal medya manipülasyonlarına ve tehditlere maruz kaldığı için ABD polisine şikâyette bulunduğunu açıklayan Şimşek, "İkazda bulunduğum için beni şeytanlaştırma ve iftira yolunu seçtiler. Asılsız haber ve iftiraları çevreye yayarak ve sosyal medya manipülasyonları ile anlattıklarımın konuşulmamasını ve unutulması için yer yola başvurdular. Telefon aralamaları ve mesajları ile tehdit ve tacizlerde bulundular. Buranın emniyet güçlerini bildirdim ev araba ve iş yerine kamera takmamı tavsiye ettiler. Emniyet takip ediyor." dedi.