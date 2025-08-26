Haberler Gündem Haberleri Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!
Giriş Tarihi: 27.8.2025 04:24 Son Güncelleme: 27.8.2025 04:33

Memur ve memur emeklisinin zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı!

2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre, 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılması kararlaştırıldı.

DHA Gündem
Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne kilitlenmişti. Günlerdir süren toplantıların ardından, heyet tarafından memur ve memur emeklisinin maaş zammı kesinleşmesinin ardından 27 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

