Terörsüz Türkiye için son düzlükteyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı'nca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıldönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan, vatandaşlara hitabında Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli mesajlar verdi:

Malazgirt Zaferi, tarihimizin en şanlı sayfalarındandır. Ahlat'taki eserler, şanlı tarihimizin şahitleridir. Ahlat, bize kim olduğumuzu, nereye gittiğimizi anlatan beldelerdendir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Malazgirt Zaferi'nden Çaldıran Muharebesi'ne bu vatan için, bu aziz milletin istiklal ve istikbali için canlarıyla bedel ödeyen şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

Mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara korku veren birliğimizi koruyacağız. Türk- Kürt-Arap birlik ve beraberlik içinde olacağız. Saflarımızı sıklaştıracağız. Tüm saldırıları beraberce püskürteceğiz. Kurulan tuzaklara düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız eden terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin şekilde kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetlerini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu yolda çok ağır bedeller ödedik. Nice saldırılarla karşılaştık. Hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. İnşallah menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız. Okçular Vakfımız başta olmak üzere bu kıymetli programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yine bu vesileyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle genel merkez bünyesinde 'Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü'nün kurulmasından duyduğum memnuniyeti hassaten belirtiyor, bu önemli enstitünün hayırlı, uğurlu olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Ahlat'a, Bitlis'e, Malazgirt ve Muş'a samimi ev sahiplikleri için şükranlarımı sunuyorum.



KUTLU MİRASI GELECEĞE AKTARACAĞIZ

Başkan Erdoğan, X hesabından Malazgirt Zaferi'yle ilgili paylaşımda bulundu: Malazgirt Zaferi sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin adalet, hoşgörü, merhamet gibi yüksek değerlerle bezenmiş medeniyet anlayışının Anadolu'ya taşındığı bir başlangıçtır. Bugün bizlere düşen en önemli görev, Malazgirt ruhunu yaşatmak ve bu kutlu mirası gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Malazgirt, sadece bir savaşın değil, milletimizin bin yıllık kardeşlik hukukunun, vatan sevgisinin ve birlikte var olma iradesinin simgesidir. Büyük zaferden ilham alarak Türkiye Yüzyılı'nda daha güçlü adımlarla yürümekle mükellefiz.





HAN ÇADIRI'NDA SOHBET DEVLET BEY KONAĞI'NDA CUMHUR MESAİSİ

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Ahlat'taki etkinlikler sırasında Han Çadırı'ndaki geleneksel buluşmalarını da yaptı. Cumhur İttifakı ortakları arkalarında Türk bayrağıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda da ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 45 dakika sürdü.Erdoğan, ziyaretin ardından yerleşke çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak verdi.





SELÇUKLU MEZARLIĞI'NDA GURUR POZU

Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu. Erdoğan, mezarlık girişinde şehit aileleri ve gazilerle selamlaştı, sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Mezarlıkta saygı nöbeti tutan ve Selçuklu Alp kıyafeti giyen Jandarma Genel Komutanlığı Birliği'ni selamlayan Erdoğan, görevli askerin Selçuklu dönemi saygı nöbeti tekmilini okumasının ardından şahidelerin bulunduğu alana geçti. Burada şehitler için dua eden Erdoğan, beraberindekilerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

11 YAŞINDAKİ ŞAHAN EMİR AT ÜSTÜNDE NEFES KESTİ

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen atlı okçuluk yarışmasında mücadele eden en küçük sporcu olan 11 yaşındaki Şahan Emir Özşahan, ata hakimiyeti ve başarısıyla göz doldurdu.

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Başkan Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maziden Atiye" programı kapsamındaki kampa katılan öğrencileri kabul etti.





ALANDA COŞKU SELİ

MALAZGİRT Zaferi'nin 954. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin dört bir yanından ekipler ve vatandaşlar katılıyor. Kutlamalarda görev alan Motosikletli Polis Timleri, motosikletleriyle vatandaşlara tur attırdı. Çarho bölgesinde içinde Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kent sakinlerinin yanı sıra birçok ilden gelenler, şanlı zaferin coşkusunu yaşadı. Etkinliklerin üçüncü gününde Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış Han Otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı 50 tematik çadırı dolaşan katılımcılar, cirit, güreş ve atlı okçuluk gösterilerini izledi.



İNSANLIK CEPHESİ HAREKETE GEÇİRİLMELİ

Başkan Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, Ahlat ve Malazgirt'e halkın ve bilhassa gençlerin ilgisinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Toplantımızda ekonomideki güncel gelişmeler başta olmak üzere Gazze'deki durumları ele aldık. Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti saldırılarına devam ediyor. En son saldırıda 5'i gazeteci 20 kişi yaşamını yitirdi. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde ülkemizin Gazze'deki katliamı durdurmak, Gazzeli mazlumlara daha fazla yardım ulaştırmak ve insanlık cephesini harekete geçirmek için atacağı ilave adımları değerlendirdik" diye konuştu. Son 2.5 yıldır uyguladıkları makroekonomik istikrar ve reform programının stres testlerinden başarıyla geçmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan şöyle devam etti: "İstanbul merkezli suç örgütüne yönelik operasyon sonrasında muhalefetin ekonomimizi hedef alan sabotaj girişimleri hamdolsun tutmadı. Milli markalara dönük boykot çağrıları ise milletimizin basireti sayesinde kendi ellerinde patladı. Merkez Bankamızın rezervleri üzerinden oluşturmaya çalıştıkları algıda da başarısız oldular. Sonuçta kaybeden ülkemiz ve hükümetimiz değil, Türkiye'yi yabancılara şikâyet eden acizler oldu." Türk Lirası'na olan güvenin hızla yükseldiğine işaret eden Erdoğan, enflasyondaki düşüşün 14 aydır aralıksız devam ettiğini ve enflasyon beklentilerinin de tüm kesimlerde iyileştiğini belirterek, "Bölgemizdeki sıcak çatışmalara, küresel ekonomideki belirsizliklere ve malum çevrelerin menfi kampanyalarına rağmen ekonomi programımızın meyvelerini birçok alanda topluyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümünü tamamlayacaktır" ifadesini kullandı.

ARTIK DENİZ BİTTİ

2026 senesini ekonomide de reform yılı olarak gördüklerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Eylül ayının ilk haftasında 3 yıllık vizyonla hazırlanan Orta Vadeli Program'ı kamuoyumuzla paylaşacağız. Şunu buradan bir kez daha ilan etmek isterim. Fahiş fiyatlar aracılığıyla milletin lokmasına el uzatan piyasa fırsatçılarına nasıl göz açtırmıyorsak tüm umudunu Türk ekonomisinin tökezlemesine bağlamış siyasi fırsatçılara da evvelallah pabuç bırakmıyoruz. Vatandaş hizmet beklerken halkın kaynaklarını sömürerek semirenler ve belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir. Haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecektir." Türkiye'nin sınırları içindeki 86 milyon vatandaşının yanı sıra yurtdışındaki 7 milyonu aşkın insanıyla çok büyük bir aile olduğunu ve yurtdışındaki vatandaşların Türkiye'nin asli unsuru olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz, kimsenin, bilhassa da ana muhalefetin şuursuz aktörlerinin üzerlerinde keyiflerince siyaset yapacakları bir kum torbası değildir" dedi. Hüseyin KAÇAR / Ceren ÇALIŞKAN / SABAH