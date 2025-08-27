AK Partili Çankırı: "CHP yönetiminde İzmir açık hava çöplüğüne dönüştü"

İzmir'in Buca ilçesinde yol kenarında biriken çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın sonrası bölgeye giden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaşananlara tepki gösterdi.

"Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor."! diyen Çankırı, "CHP yönetiminde İzmir adeta açık hava çöplüğüne dönüştü" dedi. CHP'li Buca Belediyesi geçtiğimiz haftalarda ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri Ödemiş'teki katı atık bertaraf tesisine götürmek yerine Temizlik İşleri Şantiyesinin bulunduğu alanda yakarken Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne yakalanmıştı. CHP'li Buca Belediyesine çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesi ile 1 milyon 869 bin lira para cezası kesilmişti. İzmir Buca'da aylardır süren çöp sorunu, çevreyi ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklarda günlerce toplanmayan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle çevreye dayanılmaz kötü koku yayıyor. Buca Belediyesinin çözüm bulamadığı çöp dağları, zaman zaman yangınların da çıkmasına yol açıyor. Buca'nın Seyhan Mahallesi hat boyunda çöp ve sanayi atıklarının biriktiği alanda dün yangın çıktı.

ALEVLER İŞ YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Alevler çevre esnafını tehdit ederken, bölge tamamen duman altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler söndürülürken, çevre esnafı toplanmayan çöpler yüzünden Buca Belediyesine tepki gösterdi.

AÇIK HAVA ÇÖPLÜĞÜ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yangın çıkan bölgede inceleme yaptı, esnafı gezerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çankırı sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Çöpler toplanmadığı için sokak ortasında yakılıyor. Esnaf ve vatandaşlar mağdur, maske takmadan dolaşmak çok zor. CHP yönetiminde İzmir adeta artık açık hava çöplüğüne dönüştü. Körfez kokuyor, çöp dağları büyüyor. Vatandaşın gündemi çöp, koku, susuzluk iken; muhalefetin gündemi parti içi hesaplar ve cezaevi ziyaretleri" diye konuştu.