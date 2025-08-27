Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyum! Şirket sahibine FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı
Giriş Tarihi: 27.8.2025 18:40 Son Güncelleme: 27.8.2025 18:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ ve askeri casusluk soruşturması kapsamında, ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde 10 şirkete kayyum atandı.

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı askeri casusluk soruşturmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edildi.

ŞİRKET SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu şüphelilerin faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Askeri casusluk" suçlarından gözaltı kararı verildi. Emin Öner ve Gürcan Okumuş gözaltında alındı. İki ismin ikamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ediyor.

10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Öte yandan, ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.

