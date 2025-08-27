SON DAKİKA | ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Şirket sahibine FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı askeri casusluk soruşturmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edildi.
ŞİRKET SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI
Söz konusu şüphelilerin faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak haklarında "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Askeri casusluk" suçlarından gözaltı kararı verildi. Emin Öner ve Gürcan Okumuş gözaltında alındı. İki ismin ikamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam ediyor.