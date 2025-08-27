SON DAKİKA | ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete kayyum! Şirket sahibine FETÖ ve askeri casusluk suçundan gözaltı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı askeri casusluk soruşturmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde; ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edildi.