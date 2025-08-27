Deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Osmaniye'de bir yandan depremzedelere evleri teslim edilirken diğer yandan da devlet hastanelerine ek binaların yapımı tüm hızıyla sürüyor. Asrın felaketinden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de tamamlanan köy evlerinin anahtarları, bir hafta sonra törenle hak sahiplerine teslim edilecek. Kadirli ilçesinde yapılan Cığcık Köyü Kırsal Deprem Konutları'nda inceleme yapan ve evleri gezen Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Sadece elektrik işleri kaldı. Bir hafta içinde o da tamamlanacak. İnşallah önümüzdeki hafta anahtarlarını teslim edeceğiz. Konutlarımız, hemşerilerimizin rahat edecekleri, konforlu, güvenli, son derece sağlam yapıldı. Hemşerilerimizin huzur ve mutluluk içinde oturmalarını diliyoruz" dedi.