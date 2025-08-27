Devlet himayesinde yetişen 23 yaşındaki Rizeli Doğuşkan Yazıcı, kendi hayat hikâyesini kaleme aldığı "Gönderilemeyecek Mektup" isimli kitabını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a hediye etti. Rize programı kapsamında Göktaş ile bir araya gelen genç yazar, devletin şefkatli ellerinde büyüyerek hayata tutunduğunu söyledi. Yazıcı, "Çocuk yaşlardan itibaren kaldığım yurtlarda devletin sıcacık elini tutmak ve çalışanların bize aile olması çok önemliydi. Devletimiz bizim gerçek ailemiz oldu. Bu imkânları bize sunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siz bakanımıza ve devlet yetkililerimize çok teşekkür ederim" dedi.

HER ÇOCUK SEVGİYİ HAK EDER

Yazarlık yolundaki ilk eseri olan "Gönderilemeyecek Mektup"ta devlet koruması altında büyüyen çocukların iç dünyasına ışık tuttuğunu belirten Yazıcı, "Bu kitabı sosyal hizmetler çatısı altında büyüyen tüm çocuklar adına yazdım. O sessiz yatakhanelerde geceyi bekleyen, bir yabancının içten anneliği ve bir devlet görevlisinin sıcak bakışıyla hayata bağlanan çocukların sesi oldum. Bu hikâyeyi içimde yıllarca taşıdım. Şimdi yalnızca kendim için değil, aynı odalarda susan ama içinde büyük hayaller saklayan tüm çocuklar için anlattım. Çünkü biliyorum ki her çocuk bir yuvada doğmaz; ama her çocuk sevgiyle büyümeyi hak eder. Bu satırlar, o sevgiyi arayanlara umut, bulanlara teşekkür, bekleyenlere cesaret olsun istedim" ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEBRİK

GENÇ yazarı tebrik eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, "Devletimizin şefkatli kollarında yetişen Doğuşkan'ın hayat hikâyesi, aynı durumdaki çocuklarımız için en güzel örnek. Hem eğitimini başarıyla tamamlamış, mutlu yuvasını kurmuş hem de edebiyat dünyasına değerli bir eser kazandırmış. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.