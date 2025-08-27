Dışişleri’nden Netanyahu’nun skandal sözlerine tepki: Kendisinin işlediği suçları örtbas etme çabası

NETANYAHU'DAN SKANDAL İFADELER



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez 1915 olaylarını Ermeni Soykırımı olarak tanıdığını açıkladı. İsrail Hayom gazetesinde yayınlanan haberde konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"BENCE TANIDIK, ÇÜNKÜ KNESSET BU YÖNDE BİR KARAR ALDI"

Program sunucusu yayında Netanyahu'ya "Eğer Ermeni, Süryani ve Rum soykırımlarını tanıyacak bir ülke olmasını bekleseydim, bunun İsrail olacağını düşünürdüm. Neden hala tanımadınız?" sorusunu yöneltti.



Netanyahu ise şu yanıtı verdi:

"Bence tanıdık, çünkü Knesset bu yönde bir karar aldı. Ama ben de şahsen bunu söylemeye hazırım"



Sunucu, konunun doğrudan başbakandan gelip gelmediğini ısrarla sorunca Netanyahu, "Evet, işte söyledim" diyerek sözlerini noktaladı.