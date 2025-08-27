Haberler Gündem Haberleri Eski MKE başkanı İsmet Sayhan tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Selahattin Yılmaz suç örgütü' soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Sayhan, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilerek 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TUTUKLANDI
Savcılıkta ifadesi alınan İsmet Sayhan, 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma, hile ile alma' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

