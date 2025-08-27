Evi yanan afetzede vatandaşa müjde

YANAN KÖYLERDE İNŞA SEFERBERLİĞİ

Haziran ayı sonunda İzmir ve Bilecik'in farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları sonrası, iki il "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmişti. Hasar tespit çalışmalarının ardından AFAD, İzmir ve Bilecik'teki hak sahiplerini belirledi. Bakan Kurum'un talimatıyla TOKİ de ihale süreçlerini hızla tamamladı. İlk etap çalışmaları kapsamında, hangi ilçede kaç köy evinin yapılacağı da netlik kazandı.

4 İLÇEDE YAPILACAK

İlk aşamada planlanan 350 konutluk proje çerçevesinde İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 4 mahallede 138, Seferihisar ilçesinde ise 143 köy evi inşa edilecek. Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki 4 mahallede de toplam 69 konut yapılacak. Böylelikle iki ilde inşa süreci başlayan konut sayısı 350'ye ulaşmış olacak.

1 YIL İÇİNDE TESLİM

Yapılacak köy evlerinin; bölge halkının ihtiyaçları, iklim koşulları ve yöresel mimari dikkate alınarak 4 ayrı tipteki proje şeklinde tasarlandığı bildirildi. Her detayı düşünülerek projelendirilen modern konutların 1 yıl içinde tamamlanması ve hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Afetzede vatandaşların merakla beklediği ilk temel atma gününün tarihi de netleşti. Bakan Kurum'un 29 Ağustos Cuma günü İzmir Ödemiş'te temel atma törenine katılarak orman yangınında hasar gören köylerde yeni evlerin inşa sürecini başlatacağı bildirildi.

SÖZÜNÜ TUTTU

Büyük afet sonrası köyleri ziyaret eden Kurum, devletin tüm imkânlarını seferber ederek yaraları hızla saracaklarını vurgulamıştı. 1 Ağustos'taki açıklamasında bölge halkının gönlüne su serpen Kurum, ilk temellerin 1 ay içinde atılacağının sözünü vermiş, yeni konutları 1 yıl içinde teslim edeceklerini de ifade etmişti.



SADECE KONUT DEĞİL

1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada bir başka müjdeyi daha afetzedelere duyuran Kurum, "Yangından etkilenen bölgelerde ağır hasar gören işyerleri, köy konağı, camiler için de proje çalışmalarımızı tamamladık. Yer tespit çalışmalarını yürüteceğiz ve buralarda da hızlı bir şekilde inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız" bilgisini paylaşmıştı.