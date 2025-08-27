İBB soruşturmasında flaş gelişme! Avukatı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz "rüşvete aracılık etme" suçundan Trabzon'da gözaltına alındı. Avukat Nusret Yılmaz, polis nezaretinde Trabzon'dan İstanbul'a getirildi.

"AVUKATLARI YÖNLENDİRDİ"

Aynı zamanda İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da avukatı olan Yılmaz'ın, dün sabah saatlerinde Tabzon'da gözaltına alındığı öğrenildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olan Yılmaz'ın soruşturmadaki "itirafçılara yönelik baskı ve susturma konularında bütün avukatları yönlendiren isim olduğunun belirlendiği" öğrenildi.

ÇEMBER DARALIYOR

Nusret Yılmaz'ın gözaltına alınmasıyla birlikte, soruşturmanın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çevresinde şekillendiği değerlendiriliyor. Yılmaz'ın gözaltına alınmasından önce yine çocukluk arkadaşı ve avukatı olan Mehmet Pehlivan da gözaltına alınmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



ÖRGÜT İÇİ HABERLEŞMEYİ SAĞLAMAKLA SUÇLANIYOR

İMAMOĞLU'NUN bir diğer avukatı Mehmet Pehlivan ise 19 Haziran 2025'te "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin ifadelerinde Pehlivan'ın, tutuklu isimler ile dışarıdaki bağlantıyı sağladığı, örgütün devamlılığını avukatlık faaliyeti üzerinden yürüttüğü öne sürülmüştü.

156 ŞÜPHELİ TUTUKLU

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ilk operasyon geçen yıl 19 Mart'ta gerçekleştirilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamaoğlu'nun da aralarında olduğu 156 şüpheli, rüşvet ve irtikap için suç örgütü oluşturmakla suçlanıyor.