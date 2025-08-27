Kocatepe’de Büyük Taarruz gururu

Büyük Taarruz'un 103. yılı etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu SOLOTÜRK, Afyonkarahisar'ın Kocatepe semalarında gökyüzünü adeta fethetti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı etkinlik programında Kocatepe'de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Kurtulmuş, Büyükkalecik'teki Yüzbaşı Agâh Efendi Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bıraktı.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Erdoğan'ın, Büyük Taarruz'un 103'üncü yıldönümüne ilişkin sosyal medya mesajında "İstiklal uğruna hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen milletimizin, özgürlüğünü kanıyla ve canıyla nasıl savunduğunu tüm dünyaya ilan eden Büyük Taarruz'un 103'üncü yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.