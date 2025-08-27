Milletimizi bölerek çıkar devşirenler kazanamayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'taki Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıldönümü Kutlama Programı'nda vatandaşlara hitap etti:

Malazgirt'te omuz omuza destan yazan kahramanların uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes değerler işte buradadır. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Sünni'si ve Alevi'si ile Anadolu'nun gönül harcını muhabbetle yoğuran kurucu irade bugün buradadır.

Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen tüm kurumlarımız çalışmalarını 'Asırlık birlikten sonsuz kardeşliğe' hedefiyle adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Milletimiz de yürütülen çalışmaları dikkatli olduğu kadar, son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor.

Türkiye terör meselesini çözme yönünde yol aldıkça sabotaj ve tuzaklar da artacak. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman toplumun hassasiyetlerini kaşıyarak, kimi zaman insanlarımız arasında korku yayarak, kimi zaman yurtiçi ve yurtdışındaki ajanlarını kullanarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu sefer başaramayacaklar. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle oluşan umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak. Ayrılıktan, bölünmüşlükten, kardeşler arası nifaktan yıllarca rant ve çıkar devşirenler inşallah bu sefer kazanamayacak. Hep birlikte, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetin, inançların bir araya getirdiği büyük bir aileyiz. Herkes aynı bayrak, aynı gök kubbe altında yaşıyor. Nazlı hilalin güven veren gölgesinde herkese yer var.



Türkler, Araplar, Kürtler olarak bu coğrafyada kıyamete kadar hep beraber yan yana yaşayacağız. Müslüman kanından beslenenler tarih sahnesinden çekildikten sonra bile biz yine burada olacağız. Unutmayın, Malazgirt'te olacağız. Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi'nin ahfadı olarak Türkiye Yüzyılı'nı, büyük ve güçlü Türkiye'yi, önce 'Terörsüz Türkiye'yi ardından da terörsüz bölgeyi gönül gönüle vererek elbirliğiyle gerçeğe dönüştüreceğiz.

Terörün, kanın, gözyaşının, ayrılığın karşısındaki her bir vatandaştan bu çalışmalara destek olmasını bekliyoruz. Bu arada, programın ardından Ankara'ya dönen Başkan Erdoğan, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı ve Genel Müdür Murat Yalçıntaş'ı Külliye'de kabul etti.



TÜRKİYE HİÇBİR GÜCE BOYUN EĞMİYOR

Millet olarak Malazgirt Ovası'nda yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle istikbale yürüdük. Ecdadın mübarek kanlarıyla bizlere vatan eylediği bu toprakları ebedi yurdumuz olarak muhafaza etmek için çalışıyoruz. Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye var.



GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK



Bugün kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların da umudu haline dönüşen bir Türkiye var. Bugün, Filistin davasına her platformda tüm imkânlarıyla sahip çıkan, İsrail'in alçak zulümleri karşısında Gazzeli kardeşlerini asla yalnız bırakmayan bir ülkemiz ve hükümetimiz var. Eğilmiyor, bükülmüyor ve hiç kimseden çekinmiyoruz.



DİKTİĞİ FİDAN AĞAÇ OLDU

Başkan Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda 26 Ağustos 2018 tarihinde diktiği ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdi.



ŞEHİTLERE DUA

Konuşmaların ve hediye takdimlerinin ardından, Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin olduğu sahneye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve bazı milletvekilleri de çağrıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Malazgirt şehitlerinin ruhuna edilen dua için eller semaya açıldı.



BAHÇELİ: GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele, güç birliği halinde yapılmaktadır. Terörsüz Türkiye, Malazgirt Zaferi'nin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi, yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir. Altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemeli.



MALAZGİRT RUHU BİZE DAİMA GÜÇ VERSİN

Emine Erdoğan: Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan, milletimizin azim ve imanla kazandığı Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yılı kutlu olsun. Sultan Alparslan başta olmak üzere Malazgirt destanını yazan kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, Malazgirt ruhunun bizlere daima güç vermesini diliyorum.



YPG'YE SON UYARI:

KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KELAMA YER KALMAZ



BAŞKAN Erdoğan, Malazgirt konuşmasında Suriye'deki terör örgütlerine de uyarıda bulundu: Türkiyemiz sınırlarımızın ötesindeki kardeşlerimizin başı dara düştüğünde sığınacağı en güvenli limandır. Bunu Irak'ta gördük, bunu 14 yıl boyunca komşumuz Suriye'de gördük. Bunu daha önce Balkanlar'dan Kafkasya'ya, gönül coğrafyamızın birçok köşesinde gördük. Yarın da zulme uğrayanların, ötekileştirilenlerin, baskı görenlerin, ölümle burun buruna gelenlerin eman yurdu yine Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Dolayısıyla Suriye'deki tüm kardeş halklar gibi Kürtlerin de güvenliğinin, huzurunun, esenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecektir. Şunu da biliyoruz ki kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinden yanayız.