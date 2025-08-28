AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş: Türkiye Yüzyılı için terörsüz bir gelecek şart

Elitaş, "41 yıldır süren terör belasından artık bu milletin kurtulması gerekiyor. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik, 10 binden fazla güvenlik görevlimiz şehit oldu. Bu acının en derinini sizler yaşıyorsunuz. Bu yüzden görüşleriniz bizim için çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE ŞART

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ancak terörden arındırılmış bir zeminle ulaşılabileceğinin altını çizen Elitaş, "Bu topraklarda terörün kökünü kazımak için sabırla ve kararlılıkla çalışıyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında teröre nefes aldırmamakta kararlıyız. Hiçbir pazarlık, ödün ya da geri adım söz konusu değildir" diye konuştu.

GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK DEĞİŞİM VAR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki ziyaretlerine de değinen Elitaş, halkın artık terör örgütlerinden bıktığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Malazgirt'te, Ahlat'ta, Siirt'te gördük ki vatandaşlarımız artık terörsüz bir hayat istiyor. Terör örgütlerinin çocuklarımızı kandırmasına izin vermeyeceğiz. Bu milletin evlatları teröre değil, ilme, üretime ve gelişmeye yönelmeli."

86 MİLYON TEK YÜREK OLURSA BU SORUN BİTER

Elitaş, "Bu ülkenin 86 milyon vatandaşı tek yürek olduğunda, en sağlam temeller üzerine güçlü bir Türkiye inşa ederiz. Sabırla, metanetle, dayanışmayla bunu başaracağız" dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesini yalnızca sınırları içinde değil, sınır ötesinde de sürdürdüğünü belirten Elitaş, yurt dışında yuvalanan örgütlere de dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün sınırlarımızın ötesinde, özellikle Suriye'de, Irak'ta Türkiye'ye düşmanlık besleyen yapılar var. Bu örgütler dış desteklerle ayakta durmaya çalışıyor. Ama ne içeride ne dışarıda, teröristlere nefes aldırmayacağız. Yurt içindeki kaynaklarını kurutuyoruz, dış bağlantılarını da kesiyoruz. Türkiye artık bu meselede asla taviz vermeyecek. Sizin acınızla, kararlılığınızla, dualarınızla bu mücadele kazanılacak. Bizim görevimiz; bu toprakları terörden temizlemek, çocuklarımızın geleceğini korumaktır. Kimseyi yalnız bırakmadan, dışlamadan, ortak akılla ve vicdanla bu sorunu çözeceğiz. Bu bir siyasi mesele değil, bu bir beka meselesidir. Hep birlikte başaracağız."

ŞEHİTLERİMİZ BU MİLLETİMİZİN ONURUDUR

Konuşmasında sık sık şehitlik makamının önemine vurgu yapan Elitaş, "Şehitlerimize 'ölü' demeyiniz. Onlar Rabbimizin katında diridirler. Bizler için en yüksek mertebeye ulaştılar. Ancak biz istiyoruz ki artık ocaklara ateş düşmesin, analar ağlamasın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm şehit ailelerine gönderdiği mektupları da hatırlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu milli bir dava olarak görüyor. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak hepimizin görevidir" mesajını verdi.