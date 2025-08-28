AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Millet bizden konuşma değil, somut adım bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Malazgirt'teki açıklamalarının sürece stratejik katkı sunduğunu belirten Yayman, davetli misafirlere de odak kaybı yaşanmaması için doğrudan "Terörsüz Türkiye" hedefi çerçevesinde görüş bildirmeleri yönünde çağrı yapılabileceğini ifade etti.

"MİADINI DOLDURAN BİR HAREKETİN SONA ERMESİ GEREKİYOR"

İmralı'dan yapılan açıklamalara da atıfta bulunan Yayman, "Miadını doldurma bu anlamdadır. Gerisi aşırı tekrar ve açmaz olarak değerlendirilmiştir. Milletimizin desteği PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündedir." diye konuştu.

KÜRT SORUNUNU ÇÖZME KOMİSYONU DEĞİL

Kamuoyunda tartışmaların amacından sapmasının toplumsal rızayı zedeleyeceğini vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Komisyonun adı 'Kürt sorununu çözme komisyonu' değildir, kayyum meselesini ya da diğer hukuksal meseleleri çözme komisyonu değildir. Gerekirse Meclis başka komisyonlar kurabilir. Ancak bu komisyonun tarihi misyonu, Türkiye'nin bu meseleyi kapatmasıdır.

Tarihin dönüm noktasında böylesine önemli bir fırsat heba edilmemelidir.

"SİYASİ MAGAZİN YAPILMAMALI"

Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş ise komisyonun bugüne kadar ciddi bir mesai ortaya koyduğunu belirterek, "Bu mesele bir devlet politikasıdır. Bizim işimiz, devlet politikası olarak başlatılan süreci millet politikası haline getirmek ve bunun takipçisi olmaktır." dedi.

Kurtulmuş, "Başından beri en çok ürktüğümüz konulardan biri meselenin bir siyasi magazin hâline döndürülmesi tehlikesidir. Bazı kişilerin bu işi kolayca magazinleştirmeye çalıştıklarını görüyor ve üzülüyorum. Keşke bu sorunun çözülmesi için aynı çabayı gösterselerdi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyonun farklı kesimlerin görüşlerini sabırla dinlediğini, her kelimenin kayıt altına alındığını belirterek, "Burada gizli kapaklı bir gündem yok. Bu meselede toplumsal rıza oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.