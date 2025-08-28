Ali Yerlikaya: Motorlu silahlı saldırı sayısı 183’e kadar düştü

2023 yılında meydana gelen motosikletli 1735 saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 401 kişi yaralandı. 2024 yılında ise olay sayısı 415'e indirilerek yüzde 76 olay sayısı düştü. Hayatını kaybedenlerin sayı ise 48'den 31'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401'den 242'ye düştü. 2025 yılının ilk 8 ayında ise meydana gelen olay sayısı 183'e kadar düştü.

"TEK TEK TESPİT EDİP YAKALIYORUZ"

Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam etiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimizin koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip, yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.

MOTOSİKLETLİ SALDIRILARA SIFIR TOLERANS

Motosikletli saldırı olaylarında bir rakamını bile çok gördüklerini ve kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, hiç tolerans gösteremeyiz. Dolayısıyla motosiklet üzerinde bir olayın bu şekilde bir saldırının olmaması için gece gündüz demeden arkadaşlarımız emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir titizlikle arkadaşlarımız çalışıyor çalışmayanda devam edecekler" dedi.