Bıçak parası çetesine İ 18’er yıl hapis talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul merkezli üç ilde hastalardan "bıçak parası" adı altında milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen çeteye yönelik soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri Prof. Dr. Muzaffer M. ile yöneticilerden Doç. Dr. Volkan E. ve Uzman Dr. Yaşar S. için ayrı ayrı 9 ila 18 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Toplam 11 şüpheli hakkında açılan davada, sanıklar için istenen ceza toplamı 166 yılı buldu.

'BAĞIŞ' DİYEREK...

İddianamede yer alan müşteki beyanları çarpıcı detaylar içerdi. Akciğer hastası Nurgül Kalaycı, doktor V.E.'nin kendisine, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin tadilatta olduğunu, ameliyat için 3-4 ay sıra beklemesi gerektiğini söylediğini, ancak "50 bin lira bağış yaparsanız 10 gün içinde ameliyat edebilirim" teklifinde bulunduğunu aktardı. Kalaycı, bu teklifi kabul etmediğini, fakat daha sonra ameliyat ücretinin 250 bin liradan 200 bin liraya indirildiğini, ödemeyi 130 bin lirasını nakit olarak doktora, 70 bin lirasını kredi kartıyla yaptığını belirtti. Başka bir müşteki ise doktordan "Bağış yapmanız halinde sizi öne alırız" sözü duyduğunu, kanser ve kalp hastalarının da benzer şekilde özel hastanelere yönlendirildiğini ifade etti.

MAKBUZLA AKLANDI

İddianamede, şüphelilerin ödemeleri mali takibe yakalanmamak için farklı hesaplara aktardıkları, MASAK raporlarına göre yalnızca bir doçent doktor ile örgüt üyeleri arasında 14 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, "bağış yapılıyormuş" gibi sahte evrak düzenlendiği, hasta yakınlarına imza attırıldığı, ancak makbuz verilmediği, hastalar ayrıldıktan sonra belgelerin yırtıldığı belirlendi. Bir profesörün ise 400 bin lira karşılığında özel hastanede ameliyat yaptığı, resmi evraklarda adının yer almadığı da dosyada yer aldı.