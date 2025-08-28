Haberler Gündem Haberleri Devletin ev sahipliğinde alevi zirvesi toplanıyor
Giriş Tarihi: 28.8.2025

Devletin ev sahipliğinde alevi zirvesi toplanıyor

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, yurt genelinden 250’yi aşkın inanç önderini Ankara’da bir araya getiriyor. İstişare zirvesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da katılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve halihazırda 2 binden fazla cemevine doğrudan maddi destek sağlayan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Yurt genelinden Alevi dernekleri ile inanç önderleri, başkanlık binasında bir araya gelerek yeni dönemin yol haritasını istişare edecek.

'İnanç Önderleri ve Cemevi Başkanları İstişare Toplantısı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katılacak. Zirvede; birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni projeler masaya yatırılacak. Cemevlerinin talep ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca Alevi-Bektaşi kültürünün korunmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik öneriler de değerlendirilecek.
Alevi toplumu tarafından merakla beklenen toplantının sabah saat 09.00'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor.

