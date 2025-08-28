İzmir’de kooperatif mağdurlarından kırmızı halılı protesto: Yürüyen değil, ezileniz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllar önce başlattığı kooperatif ve kentsel dönüşüm projelerinden ev sahibi olmayı bekleyen hak sahipleri bu sefer farklı bir eyleme imza attı.

Geçtiğimiz günlerde yanlarında getirdikleri temsili mezar taşlarını İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın makamının yer aldığı Egemenlik Evi önüne bırakan mağdurlar bu sefer Buca Kırıklar Cezaevinin önüne temsili kırmızı halı serdi. Buca Kırıklar Cezaevi önündeki eyleme Karabağlar'ın Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde 2011'de başlatılan dönüşüm projelerinin 3. ve 4. etap hak sahipleri ile Gaziemir'in Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022'de imzalanan protokole rağmen evlerini alamayan vatandaşlar katıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasına da atıf yapılan basın açıklamasında, mağdurların yıllardır süren belirsizlik içinde bırakıldığına dikkat çekti.

10 YILI AŞKIN SÜREDİR EVLERİMİZE KAVUŞAMIYORUZ

Hak sahipleri, özellikle Aktepe ve Emrez mahallelerindeki projelerde neredeyse hiçbir ilerleme olmadığını vurguladı. Birinci etapta inşaatların yalnızca yüzde 10 seviyesinde kaldığına dikkat çeken mağdurlar, "On yılı aşkın süredir evlerimize kavuşamıyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

MAĞDURA KIRMIZI HALI YOK

Basın açıklaması sırasında cezaevi önüne kırmızı halı seren mağdurlar adına açıklama yapan Kooperatif Mağdurları Birliği Başkanı Ali Alpyavuz, "Bu halı, şatafat için değil; mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için seriliyor. Tarih boyunca kırmızı halı güçlüler için serildi. Bugün İzmir'de de aynı durum yaşanıyor: Seçilmişlere ziyaretler, destek açıklamaları, kameralar önünde dayanışma… Peki ya biz? Hayat birikimlerini kaybeden, evsiz kalan, borç batağına sürüklenen binlerce yurttaşa kırmızı halı yok" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Kooperatif yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBB Eski Başkanı Tunç Soyer'i Kırıklar Cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Alpyavuz: "Sayın Özel, Kayseri'deki mağdurları makamınızda ağırlarken, İzmir'de kooperatiflerin kapılarına zincirler vuruldu. Siz çözüm sözü verdiniz ama mağdurlar yerine başkalarını dinlediniz. Çözüm bir yana, çabanız bile olmadı. Biz sadece Cemil Bey'in dayatmalarıyla karşılaştık. Bu mu sizin 'Hak, Hukuk, Adalet' anlayışınız?" diye konuştu.

BİZLER KIRMIZI HALININ ÜSTÜNDE YÜRÜYEN DEĞİL ALTINDA EZİLENLERİZ

Açıklamasına; "Bizler, kırmızı halının üstünde yürüyen değil; onun altında ezilenleriz" diyerek devam eden Ali Alpyavuz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden kırmızı halıyı cezaevi kapısına seriyoruz. Çünkü gerçek dayanışma, gerçek temsil ve gerçek adalet kimlere nasip oluyorsa, kimlere çok görülüyorsa bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır." İfadelerine yer verdi.

BİZLERDEN ÇEKİNDİĞİ İÇİN KATILMIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın daveti üzerine 29 Ağustos'ta düzenlenecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı açılışına son anda katılmama kararı aldığını hatırlatan Ali Alpyavuz, Özel'in kooperatif mağdurlarından çekindiği için fuar açılışına katılmaktan vazgeçtiğini öne sürdü.

'MAĞDUR YOK' DİYEREK KAPILARI YÜZÜMÜZE KAPATTI

"Bizim yaşadığımız mağduriyeti görmezden gelenlere tepkimiz büyüktür." Diyen Alpyavuz: "Kayseri'deki mağdurları makamında ağırlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de aynı durumda olan bizlerle görüşmeyi reddetti. 'Mağdur yok' diyerek kapıları yüzümüze kapattı. Oysa bizler yıllardır evlerimize kavuşmayı bekleyen yurttaşlarız.Bizim talebimiz çok net; haklarımızın teslim edilmesi ve yıllardır sürüncemede bırakılan konutlarımızın teslim edilmesidir. Bu mücadeleyi görmezden gelmek, sadece bizi değil, ailelerimizi ve çocuklarımızı da hiçe saymak anlamına gelir. Kayseri'de mağdurlarla görüşüp onların yanında olduğunu gösteren Özgür Özel İzmir'deki mağdurlardan çekiniyor. Biz buradayız, sesimizi duyuruyoruz. Evlerimize kavuşana kadar da bu eylemlerimiz kesintisiz devam edecek. Bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi. Grup basın açıklaması sonrası cezaevi önünden ayrıldı.