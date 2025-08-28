Komisyon, baro başkanlarıyla toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında konuştu. Komisyon, Türkiye'ye özgü bir modelle silahsız, barış içinde bir ortam oluşturmayı amaçlıyor. Kurtulmuş, İmralı'dan gelen açıklamalar ve örgütün uyum kararıyla tarihi bir fırsat doğduğunu belirtti. Komisyonun, 9 ayda kayda değer bir mesafe kat ettiğini ve sürecin hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Ankara 2 No'lu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 No'lu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları katıldı. Kurtulmuş, komisyonun toplumsal rızayı artırmayı hedeflediğini, farklı toplumsal kesimlerin katkılarının sürecin başarısı için önemli olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Diyarbakır Anneleri, Cumartesi Anneleri, Barış Anneleri ile şehit yakınları ve gazilerin mesajlarına atıfta bulunarak, artık milletin çocuklarının bedel ödememesi, silahların gömülmesi gerektiğini söyledi. Komisyon, yasal altyapı hazırlıkları ve baroların katkılarıyla Türkiye modelini hayata geçirmeyi planlıyor.