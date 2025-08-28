Tam bağımsızlıkta Çelik Kubbe dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Çelik Kubbe Teslimatları-Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni"nde konuştu:

Savunma sanayiimizin en parlak sayfalarından birini yazıyoruz. ASELSAN'ın 50. yılında gelecek 50 yılın projelerine yön verilecek bir gündeyiz. Kaderimizi tayin eden nice zaferi bu ayda kazandık. Dün Malazgirt'teydik. 30

Ağustos'ta ise büyük zaferi kutlayacağız. Bugün savunma sanayiimize güç katacak 3 değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. İlki Çelik Kubbe, ikincisi ASELSAN'ın 14 tesisinin açılması, üçüncüsü ise Oğulbey Teknoloji Üssü'nün açılışıdır. Tüm bu adımların ASELSAN'a, savunma sanayiimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Katkısı olan herkesi şükranla yâd ediyorum.

Bugün, 460 milyon dolar değerinde, dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Bugün gerçekleşen teslimatlar, verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğinin en somut delilidir. Kendi radarını, hava savunma sistemini geliştiremeyen hiçbir ülke mevcut güvenlik sınamaları karşısında, bilhassa bölgemizde geleceğine güvenle bakamaz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan çatışmalarla hava sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.

Yeni silahları envantere kazandırmaya devam edeceğiz. Sahadaki bütün sistemlerin haberleşmesini sağlayacak yapay zekâ destekli sistemi de ASELSAN'la geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz yüksek teknoloji ürünleri çok daha hızlı, verimli ve yüksek adette üretmemiz şart. Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki 50 yılda Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır. Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle de üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz.

Çok kısa sürede tüm engellemelere rağmen önemli yol kat ettik. Salona gelmeden önce sistemlerimizi görme şansım oldu. Adeta bir gövde gösterisiydi. 1 adet Siper ve ona bağlı 10 araç hava savunmasında ülkemiz için dönüm noktasıdır. 3 HİSAR orta menzilli hava savunma sistemi ve toplam 21 araç, caydırıcılığımızı orta menzilde daha da güçlendirecek. KORKUT hava sistemi ile erken ihbar radarlarımız sahada gözümüz ve kulağımız olarak görev yapacak. 7 adet PUHU ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi ise bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Başkan Erdoğan, programda temeli atılan Oğulbey Teknoloji Üssü'yle ilgili bilgiler verdi: Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı, 132 bin metrekare üretim alanıyla bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. 1.5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğü ile Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayii yatırımıdır.



İŞTE ASELSAN'IN YENİ TESİSLERİ

50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkânları, bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor. Ana muhalefetin başını çektiği kesim, ülkenin gençlerine umutsuzluk, karamsarlık aşılarken, biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soyguncuları savunmak için sorumsuzca sokağa, boykota ve adeta şiddete çağırırken biz, TEKNOFEST gençliği olarak meydanlara çağırıyoruz. Bugün, kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını yüzde 80'lere varan oranlarda yerli sistemlerle karşılıyoruz.