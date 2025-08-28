Tedarik planlarını sızdırdı casusluktan tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli İsmet Sayhan'ın Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunun detaylarına ulaşıldı. Aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyleyen Sayhan, su örgütü lideri olduğu iddia edilen Selahattin Yılmaz'ın avukatlığını yaptığını, bunun dışında bir bağının olmadığını savundu.

TEDARİK PLANINI SIZDIRDI

Kaçma şüphesinin olmadığını ileri süren Sayhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep etti. Hâkimlik, şüphelinin "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma, Hile ile Alma, Çalma" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda, Sayhan'ın kendisine ait WhatsApp uygulamasından durum bildirimi olarak paylaştığı yazışma içeriği incelendiğinde, burada kendisine gönderilen "Mühimmat tedarik planı" yazan ve altında 2027 yılına ait planlama olduğu tespiti yer aldı.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ

Kararda, 2025, 2026 ve 2027 yazan dosya gönderisine karşılık "Fiyatlar MKE fiyatı/KK hedef fiyatı/ ASSAN fiyatı" şeklinde cevap verdiği belirtildi. Şüpheli Sayhan'ın telefonuna el konulduğu ancak incelemenin henüz tamamlanmadığına değinilen kararda, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.

O ŞİRKETLERE KAYYUM

Diğer taraftan tutuklanan Sayhan'ın, mühimmat tedarik planlarını sızdırdığı belirtilen ASSAN GROUP adlı şirketin sahibi Emir Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde grup firmasının çatısı altında bulunan 10 alt şirkete de kayyum atandı. İki ismin adreslerinde kapsamlı arama yapıldığı, savcılık soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.