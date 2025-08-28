Yanan ormanlık alanlar böyle yeşillendirildi

Adana ve Osmaniye'de 2021'de çıkan orman yangınlarında kül olan 7 bin 545 hektarlık alan, yaklaşık 4 milyon 500 bin fidanla yeniden yeşillendirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası yanan ağaçları temizleyip toprağı yeni fidan dikimine hazırladı.

Endüstriyel ağaçlandırma ve suni gençleştirme kapsamında, kızılçamın yanı sıra YARDOP (Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi) projesi kapsamında incir, badem, harnup ve dut gibi meyveli ve yangına dayanıklı türler dikildi.

Yol kenarlarına yangına dirençli türler, iç kısımlara ise köylülere gelir sağlayacak ağaçlar yerleştirildi.