Başkan Erdoğan, "Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir ve beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık" dedi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Stadyumu'nda düzenlenen 2025 Yılı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende mezun olan subay ve astsubaylara seslenen Erdoğan, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna selam ve sevgilerini gönderdi. Başkan Erdoğan, "Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Bu tablo Türkiye'nin güvenlik duvarıdır.

Bu tablo yarınlarımız için bir söz, bu günlerimiz için bir güvencedir" diye konuştu. "Bizler tarih sahnesine dün çıkmadık" diyen Başkan Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eserlerimizle çok geniş bir coğrafyayı adım adım, nakış nakış işledik. Asırlar boyunca adaletin sancaktarı olduk. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu, ufkumuzu karartmaya çalışanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanlar oldu. Hamdolsun hepsini teker teker püskürttük. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir ve beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık." Konuşmasında soykırımcı İsrail'e de tepki gösteren Erdoğan, "Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek, rezil olup gidecekler. Mazlumların oluk oluk kanlarını dökenler o kanlarda boğulacaktır. Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacak" dedi. Erdoğan tören sonunda dönem birincilerinin diplomalarını verdi.



