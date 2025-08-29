Bakan Tekin: 200 milyon ders kitabı öğrencilerimizin masasında olacak

Bakan Tekin, Erzurum'da yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili düzenlenen eğitimlerin verimli geçeceğini söyleyen Tekin programda emeği geçenlere teşekkür ederek, dün eğitim öğretim süreçlerinin sadece öğretmenler üzerinden yürütülmesinin ve olumsuzlukların onlara yüklenmesinin haksızlık olduğunu söyledi. Bakan Tekin, "Başarılı olmak istiyorsak, eğitim-öğretim süreçlerimizin arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak toplumun farklı kesimleri, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere herkes kendi üzerine düşen zorlukları yerine getirmek durumunda, en çok da ebeveynlerinizin sürecin içerisine dahil etmek istediğimiz her fırsatta dile getiriyorum." dedi.

Pazartesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağını anımsatan Tekin, şunları söyledi: "Bu dönem geçen yazda yaptığımız gibi il müdürlüklerimizden eksiği giderilmeyen hiçbir okul bırakmayın diye il ve ilçe müdürlerimize yaptığımız toplantılarımızda ve geçtiğimiz günlerde paylaştığımız genelgelerde istemiştik. Bu anlamda bakım onarım çalışmalarının tamamlandığı, temizlik güvenlik görevlilerinin temin edildiği biçimde inşallah inşallah pazartesi hazır şekilde okullarımız bulunacak. Geçtiğimiz hafta okullarımızda ders kitaplarımız dağıtılmaya başlandı. 2003'ten itibaren yaklaşık 4 buçuk milyar adet ders kitabı dağıtmışız. Bu dönemde 1637 farklı başlıkta yaklaşık 200 milyon adet ders kitabı okullar açıldığında öğrencilerimizin masasında inşallah olacak. Her boyutuyla eğitim öğretim sürecine hazırlandık. Öğretmenlerimiz 1 Eylül itibariyle seminer dönemi başlayacaklar onlar da okullarında pedagolojik ve akademik olarak hazır kılınacak, eğitim süreçlerini almış olacak. İnşallah hep beraber sağlık ve huzurlu bir eğitim öğretim yılını daha tamamlamış oluruz."

Ebeveynlere yönelik çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Tekin, "2 yıldır bu konuyla ilgili çok sayıda adım attık, örneğin geçtiğimiz eğitim öğretim yılının başında çocuklarımızın okula başlama süreçlerini hayatları boyunca anımsayacakları bir hatıra olarak, bir festival havasında olsun ve bu vesileyle velilerimizle iyi ebeveyn olmanın ne anlama geldiğini en azından okullarımızda öğretmenlerimizle paylaşsın diye bir uygulama başlattık. Devamında her 2 yarıyılın veli toplantılarında okul idarelerimizle öğretmenlerimiz velilerimizle paylaşsınlar diye iyi veli toplantıları için hazırlanmış bilimsel verilerle desteklenen sunumlar gönderdik" ifadelerini kullandı.Tekin, dün Trabzon'da Aile dizisinin 2. sezon çekimlerini ziyaret ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: "Hayat boyu öğrenme kapsamında ebeveyn okulu diye bir modül hayata geçirdik. Bu kapsamda yaptığımız ve çok fazla beğeni alan bir uygulamamızda ilgili Trabzon'daydık. Her birisi kişisel hukukunuzdan dolayı bu sosyal sorumluluk projesinin altına imza atan çok sevdiğim tiyatrocu dostlarım var. Onlar biz size nasıl destek olabiliriz diye sormuşlardı biz de onlara bunu bir dizi formatında yapabilir miyiz demiştik. Aile diye her biri 7'şer dakikalık 27 bölümlük mini dizi geçtiğimiz yıl yaptık. Türkiye'de sanat ve tiyatro camiasının yakinen bildiği isimler yer aldılar. Dizi geçen yıl toplam 130 milyon kez görüntülendi. Çok pozitif geri dönüşler olunca bu yıl 2. sezonunda çekebiliriz dedik. Bunu yaparken de duyuruya çıktık, öğretmen arkadaşlarımızdan senaryo ve kullanılmak üzere öneriler topladık . O önleri yönetmenler değerlendirdiler Bu yılda 13 bölümlük her birisi ortalama 25 dakikalık mini diziler çekiliyor."

Sahadaki 1 milyon 100 bin öğretmeni Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dahil etmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Tekin, "(Model) Kapalı kapılar ardında hazırlanan ve kimsenin müdahale edemeyeceği bir metin değil. Hazırladığımız model geçtiğimiz eğitim öğretim yılında okul öncesi 1,5 ve 9'da uygulanmaya başladı. Bununla ilgili söyleyecek sözü olan herkese kapımız açık dedik buyurun düzeltilmesi gereken hususlar varsa hazırlayın getirir gündemimiz alalım. Bakanlığımız bünyesindeki 5 birim yıl içerisinde izleme ve değerlendirme yaptı.İlave olarak da illerde il ve ilçe müdürlüklerimizle bu süreci raporladılar. En son zümre öğretmenlerimizin bize ulaştırdıkları öneriler de dikkate alındı. Dolayısıyla dinamik canlı sürekli öğretmenlerce beslenen bir model olduğunu her ortamda dile getiriyorum" diye konuştu.