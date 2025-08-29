Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte geri dönüş yapan Suriyeli sayısı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kütahya'da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları;

Bildiğiniz üzere ülkemiz göç yönetimini cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur. 8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş talepleri arttı. Bu süreçte de ülkemiz Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam etti, etmeye de devam ediyor. 8 Aralık 2024 yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu.

1 MİLYON 190 BİN 172 KİŞİ DÖNDÜ

Yine bugüne kadar ülkesine gönüllü geri dönüş yapan toplam Suriyeli sayısı ise 1 milyon 190 bin 172 olmuştur. 2022 yılında ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 3 milyon 535 bin 898 iken Ağustos 2025 tarihi itibariyle bu sayı 2 milyon 506 740 düşmüştür. Bu süreçte Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.

Suriye'nin istikrara kavuşmasıyla birlikte gönüllü geri dönüşlerin sayısı da artmaya devam edecektir. Kütahya'da gerçekleştirdiğimiz huzur ve güvenlik faaliyetlerinin somut bazı öne çıkan verilerini paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen katalog önemli suçlar 2025'in 31 Temmuz'una kadar yani bu yılın ilk 7 ayına geçen yılın ilk 7 ayıyla kıyasladığımız zaman geçen yıl 3 bin 29 olan olay sayısı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 4.5 az olarak 2 bin 893'e düşmüş. Ama burada özellikle altını çizmek istediğim ve ilk defa bu şehirde gördüğümüz bir başarıdan bahsetmek istiyorum. O da aydınlatma oranı. Olay sayılarını düşürmek azaltmak bizim temel görevimiz. Yüzde 4.5 geçen yılla kıyaslandığı zaman aynı periyotta düşüş var. Ama geçen yıl aynı ilk 7 ayda aydınlatma oranı yüzde 98,8 iken bu yıl ilk 7 ayda yüzde 100 olmuş.