Balıkçı Kenan’dan İmamoğlu’na sert tepki: Benden gasp edilen arazileri kimlere verecekler?

İstanbul'un tanınmış isimlerinden Balıkçı Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Arazi ve işletme sorunları nedeniyle uzun süredir kamuoyuna mağduriyetini duyurmaya çalışan Balcı, dikkat çeken bir benzetme yaptı. İmamoğlu hapiste olsada adamları tarafından mağdur edilmeye devam edildiğini ifade eden Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden seslendi, "Ahtapot içeride, kolları dışarıda. Benden gasp ettikleri arazileri kimlere verecekler, kimlerin kullanımına sunacaklar?" sözleriyle hem İBB yönetimine tepki gösterdi hem de arazilerinin akıbetini sorguladı.

"MAĞDURİYETİM BÜYÜYOR"

Yıllardır balıkçılık ve müzecilik faaliyetleriyle bilinen Balcı, özellikle Beylikdüzü'ndeki işletmelerine ait alanların haksız şekilde elinden alındığını savunuyor. Yaşadığı sıkıntıları bir "feryat" olarak dile getiren Balcı, kamuoyuna seslenerek mağduriyetine çözüm bulunmasını istedi.

GÖZLER BELEDİYEDE

Balıkçı Kenan'ın bu çıkışı, bölgede ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Balcı'nın arazilerinin kimlere verileceği konusundaki iddiaları, İBB yönetiminin atacağı adımları yeniden tartışmaya açtı.