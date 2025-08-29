Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Heyeti'ni kabul etti
Giriş Tarihi: 29.8.2025 18:17 Son Güncelleme: 29.8.2025 18:19

Başkan Erdoğan Dünya Müslüman Âlimler Birliği Heyeti'ni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" programı için İstanbul'da bulunan Dünya Müslüman Âlimler Birliği heyetini kabul etti...

Başkan Erdoğan, Dünya Müslüman Âlimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Âlimleri Vakfı iş birliğinde 50 ülkeden 150 İslam âliminin katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen program için İstanbul'da bulunan İslam âlimleri ile Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İslam Düşünce Vakfı ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Görmez de kabulde hazır bulundu.

