CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Rüşvet karşılığı ceza indirimi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran işletmeci Kaan Yiğit, CHP'li Torbalı Belediyesi'nde ihale ve imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Yiğit ihbar dilekçesinde, Torbalı'da bir tekstil firmasına ait GES'lere kesilen 120 milyon TL cezanın, Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından 10 milyon rüşvet alınarak, 60 milyona düşürüldüğünü iddia etti. Yiğit, İmar ve Şehircilik Müdürü Çiçek Gültekin Erbil ile Yapı Kontrol Müdürü Bahar Karabaş'ın ise 5 milyon lira rüşvet aldığını, geçen mayıs ve haziranda ise Çiçek Gültekin Erbil ile Bahar Karabaş'a, Çakra adlı mücevher firmasından bohça şeklinde hediye geldiğini, daha sonra da Makedonya'ya tatile gittiklerini öne sürdü.

Paraların aklanabilmesi amacıyla İzmir Tonoz İnşaat (İZTON) isimli bir şirket üzerinden naylon faturalar düzenlendiğini şikâyetinde belirten Yiğit, "Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Sedat Çetin ve Fatih Erkut isimli kişiler bu süreçte aktif rol alıyor. Şirketler üzerinden kara para aklama suçunu organize şekilde işliyorlar" dedi. Torbalı Belediyesi tarafından yürütülen Torbalı Meydan Projesi'nde kamu ihale mevzuatına açıkça aykırı biçimde doğrudan temin yönteminin kullanıldığını anlatan Yiğit, "Kapalı biçimde ihale edildi ve bu ihale karşılığında yüklenici firmayı tehdit ve baskıyla çektirdiler. Sonrasında kapalı usul ihaleyi İZTON şirketine verdiler. İZTON şirketinden bu ihale karşılığında 20 milyon lira para aldılar" dedi.

BAŞKANA 10 MİLYON RÜŞVET

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir ile Sefer İpekli ve Bahattin Bektaş'ın organize şekilde birlikte hareket ettikleri, naylon faturalar ışığında kamu zararı oluşturacak şekilde ödemeler yapıldığı ifade edildi. Torbalı'da bir tekstil firmasına ait GES'lere 120 milyon lira ceza kesildikten sonra cezanın rüşvet karşılığında 60 milyon liraya düşürüldüğünü ihbar dilekçesinde anlatan Yiğit, "Cezanın yarı oranda düşürülmesi için Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'e 10 milyon lira rüşvet verildi. Ayrıca İmar Müdürü ile Yapı Kontrol Müdürü de 5'er milyon lira rüşvet aldı" iddialarında bulundu.