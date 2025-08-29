Haberler Gündem Haberleri DMM’den ‘Komutanlar masa taşıdı’ iddiasına yalanlama!
28 Ağustos’ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreni’nde bazı komutanların Başkan Erdoğan’ın önünde masa taşıdığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada manipülatif paylaşımlarla algı oluşturulmaya çalışıldı. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu tür törenlerde hediye takdimi her zaman ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahse konu görüntüler de yalnızca bu protokol teamülünün bir yansımasıdır” ifadelerini kullanarak söz konusu iddiaları yalanladı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreni'nde komutanların Başkan Erdoğan'ın önünde masa taşıdığı anlara ait görüntüler bazı sosyal medya hesapları üzerinden algı çalışmalarına sebebiyet verirken, DMM bu manipülatif paylaşımları boşa çıkaran bir açıklama yayınladı.

İşte DMM'nin yayınladığı açıklamanın tamamı:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki generalle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde masa taşıdı" iddiasıyla paylaşımlar yapılmaktadır.

28 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Teknofest Mavi Vatan Açılış Töreni düzenlenmiştir. Törende Cumhurbaşkanımıza, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından millî uçak gemisi maketi takdim edilmiştir.

Bu tür törenlerde hediye takdimi her zaman ev sahibi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Bahse konu görüntüler de yalnızca bu protokol teamülünün bir yansımasıdır.

Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan iddialar asılsız, manipülatif ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon faaliyetidir. Bu paylaşımlar, devlet kurumlarını hedef alarak algı operasyonu yürütmeyi amaçlamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, bu tür manipülatif içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

