Emine Erdoğan’dan Pakistan’daki sel felaketine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'ın 2010 yılında yaşadığı sel felaketinde de bölgeye gittiğini, oradaki gözyaşına ve çaresizliğe yakından şahit olduğunu anımsatarak, yeniden aynı acıyla sınanan bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye'nin o zaman da Pakistan'ın yaralarını sarmak için elini uzatan ilk ülkelerden biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı duygularla gönlümüz, dualarımız ve yardımlarımız ile Pakistan halkıyla beraberiz. Kızılay, bölgede durumu yakından takip etmekte, sağlık, barınma, gıda ve su konusunda ihtiyaçları karşılamak için özveriyle çalışmaktadır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dünyanın da bu zor günlerde Pakistan'a destek vererek, merhamet ve dayanışmanın gücüyle yaraların sarılmasına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in eşi Begum Nusrat Şahbaz'a sel felaketine ilişkin mektup göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.