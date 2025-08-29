Evimizi istiyoruz asıl bizi dinle!

İzmir'de ev hayali kurarken Büyükşehir Belediyesi tarafından mağdur edilen kooperatif üyeleri, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile İZBB eski Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar Cezaevi önüne temsili kırmızı halı sererek eylem yaptı. Eyleme Karabağlar'ın Uzundere ve Yurtoğlu mahallelerinde 2011'de başlatılan dönüşüm projelerinin 3. ve 4. etap hak sahipleri ile Gaziemir'in Aktepe ve Emrez mahallelerinde 2022'de imzalanan protokole rağmen evlerini alamayan vatandaşlar katıldı. Kooperatif Mağdurları Birliği Başkanı Ali Alpyavuz, "Bu halı, şatafat için değil; mağdurların gözyaşını ve adalet arayışını görünür kılmak için seriliyor" diye konuştu.

SADECE EVİMİZİ İSTİYORUZ

Kooperatif yolsuzluğu soruşturması kapsamında tutuklanan Aslanoğlu ile Soyer'i Kırıklar Cezaevi'nde ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Alpyavuz şöyle konuştu: "Kayseri'deki mağdurları makamında ağırlayan Özgür Özel, İzmir'de aynı durumda olan bizlerle görüşmeyi reddetti. 'Mağdur yok' diyerek kapıları yüzümüze kapattı. Oysa bizler yıllardır evlerimize kavuşmayı bekleyen yurttaşlarız. Bizim talebimiz çok net. Haklarımızın teslim edilmesini ve yıllardır sürüncemede bırakılan konutlarımızın teslim edilmesini istiyoruz. Bu mücadeleyi görmezden gelmek, sadece bizi değil, ailelerimizi ve çocuklarımızı da hiçe saymak anlamına gelir. Evlerimize kavuşana kadar da bu eylemlerimiz kesintisiz devam edecek. Bizleri yok sayan anlayışı kabul etmiyoruz. Bu mu sizin 'Hak, Hukuk, Adalet' anlayışınız?"