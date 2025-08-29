Komisyon, eski TBMM başkanlarını dinledi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 28 Ağustos 2025'te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında eski TBMM başkanlarını dinlemek üzere toplandı. Toplantıya Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop katıldı. 3 eski başkan ise sağlık sorunları nedeniyle toplantıya iştirak edemedi.

GÖRÜŞLERİNİ DİLE GETİRDİLER

Kurtulmuş, açılış konuşmasında eski başkanların tecrübelerine dikkat çekerek katkılarından dolayı teşekkür etti. Toplantı iki oturumda düzenlendi.

Hikmet Çetin, affın sınırlarının net çizilmesi gerektiğini, eyleme katılmamış kişilerin evlerine dönüş yolunun açılabileceğini söyledi.

Ömer İzgi, anayasal sınırlara dikkat çekerek, 66. maddenin değiştirilmesini ve 1924 Anayasası'ndaki vatandaşlık tanımının geri getirilmesini önerdi.

Bülent Arınç, ifade özgürlüğü ve "umut hakkı"nın önemini vurgulayarak genel affın zaruri olduğunu savundu.

Köksal Toptan ise yeni anayasa yapımı konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Mehmet Ali Şahin, komisyonun bağımsız çalışması gerektiğini ve nitelikli çoğunluk şartının isabetli bir yöntem olduğunu belirtti.