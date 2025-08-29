Mamak’ta skandal: Belediye araçları CHP’nin parti içi kavgasına alet edildi

CHP Mamak İlçe Başkanlığı'nda Mavi Liste ile Beyaz Liste arasındaki çekişmeli delege seçimleri devam ederken, belediyeye ait araçların seçim çalışmalarında kullanıldığına dair skandal görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların kaydettiği videolarda, belediye personeli olduğu iddia edilen bir kişinin panik halinde amirine "Fatih abi yakalandık" dediği duyuluyor. Görüntülerde ayrıca personelin, "Abi ilçeden Erdi Erkoç araçları takip etmiş arkamızdan. Belediye neden böyle bir şey yapıyor diyor. Biz de bineceğiz arabaya, siz mavileri biz beyazları dağıtacağız" sözleri yer alıyor.

CHP'DE DELEGE SAVAŞI, BELEDİYE KAYNAKLARINA SIÇRADI



15 Ağustos Cuma günü başlayan ve 24 bin 655 üyenin oy kullanacağı CHP Mamak İlçe Başkanlığı delege seçimleri, Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in desteklediği Mavi Liste ile mevcut ilçe başkanı Ali Rıza Erdek'in desteklediği Beyaz Liste arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oluyor. Ancak bu mücadelede belediyeye ait araçların ve çalışanların devreye sokulması, kamu vicdanında büyük tepki topladı.

MAMAK HALKININ VERGİLERİYLE CHP KAVGASI



Belediyenin hizmet için sahada olması gereken araçlarının, CHP'nin parti içi iktidar kavgasında "lojistik destek" unsuru haline getirilmesi, yönetim ahlakı ve tarafsızlık ilkesini hiçe sayıyor. Mamak halkının vergileriyle alınan araçların ve personelin maaşlarının, delege seçimlerinde belirli listelere destek amacıyla kullanılması skandal olarak değerlendiriliyor.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ



AK Parti Mamak Grup Başkanvekili Seda Ateş Yanar, yaşananlara sert tepki gösterdi. Yanar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mamak Belediyesi'nde Kamu Kaynakları Parti İçi Yarışa mı Hizmet Ediyor? Mamak halkının vergileriyle hizmet etmesi gereken Mamak Belediyesi'ne ait araçların ve belediye personelinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ilçe delege seçimlerinde belirli bir listeyi desteklemek amacıyla kullanıldığına dair iddialar, kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Belediyenin kaynakları, tüm Mamak halkının ortak malıdır ve herhangi bir siyasi partinin iç işlerine veya bir grubun menfaatine hizmet etmek için kullanılamaz. Kamu hizmeti için sahada olması gereken araçların ve personelin, bir partinin delege seçimlerinde taraf tutarak adeta 'seçim ofisi' gibi çalıştırılması, en temel yönetim ahlakına aykırıdır.

Mamak Belediye Başkanı'na soruyoruz: Halkın vergileriyle alınan araçlar ve personelin maaşları, siyasi delege avcılığı için mi kullanılmaktadır? Bu uygulamadan haberiniz var mıdır? Varsa neden göz yummaktasınız? Mamak halkına hizmet etmek yerine, parti içi iktidar kavgalarına alet edilen bu kaynaklar için kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?

Mamak Belediyesi, kişisel siyasi hedeflerin veya grupsal çıkarların değil, yalnızca ve yalnızca Mamak halkının hizmetkarı olmalıdır. Kamuoyunu, bu gayri ahlaki ve yasa dışı uygulamanın takipçisi olmaya davet ediyoruz."