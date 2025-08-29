Otonom araçlar ve su altı roketleriyle büyük yarış

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ve Su Altı Roket Yarışması olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 2 bin 698 takım başvuruda bulundu. Finale kalan 86 takım ve bin finalist dereceye girmek için kıyasıya mücadele edecek. ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, bu yıl 8'inci kez gerçekleştiriliyor ve ilk kez denizde yapılıyor. Takımlar, su altındaki senaryolara uygun olarak tasarladıkları uzaktan kumandalı ve/veya otonom su altı araçlarıyla yarışıyor.

Finalde "Dumlupınar'ı Kurtarma", "Kayıp Hazine Avı: Atlantis'in İzinde", "Su Altı Kabloları Takibi ve Anomali Tespiti" olmak üzere üç önemli görev teması bulunuyor. Takımlar, tarihi bir denizaltının kurtarılmasından, su altı haritalama ve hazine bulmaya, deniz altı altyapısının korunmasına kadar kritik görevleri başarıyla tamamlamak için yarışacak. ROKETSAN yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Su Altı Roket Yarışması, katılımcılara su altı roket sistemleri geliştirme ve görevlerini başarıyla tamamlama fırsatı sunuyor.