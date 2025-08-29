Özgür Özel’in skandal sözlerine AK Partili Özcan’dan sert tepki: Gereği derhal yapılmalı

"KİM OLURSA OLSUN; KARŞISINDA MİLLETİN İRADESİNİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BULACAKTIR"

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesi apaçık ortadayken; CHP Genel Başkanı, İstanbul Başsavcısını ve yargıyı hedef alarak mahkemeleri baskı altına almaya kalkışıyor. Hiçbir organ, makam ya da kişi; hâkimlere emir veremez, telkinde bulunamaz, yargıyı yönlendiremez. Görülmekte olan davalar üzerinden yapılan bu tehditler, sadece yargıya değil; doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş bir saldırıdır."

Özcan, Anayasa'nın herkes için bağlayıcı olduğunu vurgulayarak şu soruyu yöneltti:

"Anayasa herkes için bağlayıcı değil mi? Hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacaksa, bu açık ihlalin gereği derhâl yapılmalıdır."

Özcan, Türkiye'de artık yargıya ayar verme döneminin kapandığını belirterek, "Türkiye'de artık yargıya ayar verme, hâkimleri sindirme dönemi kapanmıştır. Kim olursa olsun; Anayasa'yı çiğneyen, karşısında milletin iradesini ve hukukun üstünlüğünü bulacaktır." dedi.