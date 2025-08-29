Sıyaset dışına çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargı mensuplarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'in söylemlerinin meşru siyaset alanının dışına çıktığını belirten Çelik, bunun asla kabul edilemeyeceğini ifade etti. Çelik, "Devlet kurumlarına ve demokratik siyaset alanına müdahaleye asla müsaade etmeyiz" dedi. Özel'in yargı kurumlarını gayrimeşru bir üslupla hedef almasının, demokratik değerleri tahrip etmeye yönelik olduğunu vurgulayan Çelik, siyasi partilerin en büyük misyonunun meşruiyet alanını korumak olduğunu söyledi.

SİYASETEN İFLAS ETTİ

Diğer taraftan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Özel'e sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz ithamlarıyla bir kez daha göstermiştir. İddialara cevap vermek yerine Adalet Bakanlığı'na dil uzatması, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapması CHP Genel Başkanı'nın siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesidir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattığı da öğrenildi.