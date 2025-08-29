Vefatının yıldönümünde unutulmadı: Şule Yüksel Şenler fikirleriyle yaşıyor

Fikirleri ve eserleriyle Türkiye'nin düşünce dünyasına katkı sunan, başörtüsü mücadelesinin simge ismi, mütefekkir, gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler, vefatının 6'ncı yıldönümünde dualarla anıldı. Kaleme aldığı "Huzur Sokağı" romanı ve bu eserden uyarlanan "Birleşen Yollar" filmiyle hafızalarda derin bir yer edinen Şule Yüksel Şenler, kültür dünyamıza önemli katkılarda bulundu.

BEDEL ÖDEMEKTEN ÇEKİNMEDİ

Kıbrıs Türkü bir ailenin ferdi olarak 29 Mayıs 1938'de dünyaya gelen Şule Yüksel Şenler, düşüncelerini savunmada ve yaşamada tavizsiz bir isim olarak öne çıktı. Şenler, 27 yaşında başörtüsü takmaya başladı. Yazılarından ötürü Şenler'e birçok kez dava açıldı. Şenler, başörtüsü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurdu.

Fikirlerinden dolayı uzun bir süre cezaevinde kaldı. Şenler'in, Huzur Sokağı adlı eseri önce Yücel Çakmaklı'nın yönettiği İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı Birleşen Yollar adlı filme konu oldu. Daha sonra aynı isimle ATV'de dizi olarak izleyiciyle buluştu. Şenler, hastalıkla 15 yıl mücadele ettikten sonra 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MÜCADELE DOLU BİR HAYAT

Şule Yüksel Şenler'in, yalnızca kendi çağının değil, sonraki kuşakların da ilham kaynağı olduğunu belirten araştırmacı yazar Eyüp Beyhan, Şenler'in gölgesinde bir nesil yetiştiğini belirterek, "1960-70'li yıllara damgasını vurdu. Onun konferansları, yazıları ve romanlarıyla verdiği mesaj, toplumsal dönüşümde belirleyici bir rol oynadı.

Huzur Sokağı, sadece bir roman değil, aynı zamanda bir hayat çağrısı ve ruhsal bir diriliş vesilesidir. Şenler'in modern Türkiye'nin düşünce dünyasındaki yeri tartışmasızdır. Edebiyat, toplumsal dönüşüm, dini kimlik ve özgürlük mücadelesi ekseninde,

Şenler'in mücadelesi bütün bir topluma yön vermiştir. 'Zihinlerdeki zincirleri kırmak için mücadele veren münevver' sözü hem onun hayatının hem de düşünce dünyasının özeti olarak hafızalara kazınmıştır" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN ÇİFTİ, ŞENLER'İ VEFATININ 6. YILINDA ANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı. Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yâd ediyorum.

Mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramızdan ayrılışının 6'ncı yılında gönüllerimizde derin izler bırakan Şule Yüksel Şenler'i özlemle ve rahmetle anıyorum. Şenler, bir kalemin nasıl umut, bir sözün nasıl rehber, bir duruşun nasıl ilham olabileceğini hepimize gösterdi. Şuur sahibi nesiller yetişmesi için verdiği mücadelesini ne mutlu ki bugün, Şule Yüksel Şenler Vakfımızla yaşatıyoruz. Tüm genç yüreklerin, Şule Yüksel Şenler'in fikirlerini kılavuz edinerek yüksek ideallerini yaşatmaları ve yarınlara değerleriyle yön vermelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Muhammed UZUN/SABAH



KABRİNDE TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şenler için dün Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesi Haziresi'ndeki kabri başında anma töreni gerçekleştirildi. Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı'nda düzenlenen seminerde, Şenler'in hayatından kesitlere yer verilen video gösterimi yapıldı.