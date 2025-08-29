Zorlu’nun İslam düşmanı CEO’su Cem Köksal yönetime geri döndü

Ramazan ayında yaptığı skandal uyarıyla gündem olan CEO Cem Köksal, şirkete geri döndü.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDU
Holdinge bağlı Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan tebrik postuna "70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı." ifadeleriyle uyarı yapan ve sonrasında istifa eden Köksal, holdinge yönetim kurulu üyesi olarak döndü.
Köksal'ın geri dönüşü, sosyal medyaya sızan bir e-mail görüntüsü ile ortaya çıktı.
ZORLU'DA RAMAZAN SKANDALI
Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına e-posta gönderdi.
Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum." dedi.
RAMAZAN TEBRİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ: TARİHİMİZDE YOK
Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi.
Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:
Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Köksal hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" (TCK md. 115) suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Köksal'ın soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Yapılan soruşturma sonucu gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5 YIL 3 AY CEZA TALEBİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
BERAAT ETTİ
İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında Cem Köksal beraat etti.