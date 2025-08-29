Zorlu’nun İslam düşmanı CEO’su Cem Köksal yönetime geri döndü

RAMAZAN TEBRİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ: TARİHİMİZDE YOK

Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi.

Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti:

Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.