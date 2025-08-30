Başkan Erdoğan: Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı...

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Büyük zaferin 103. yılı kutlu olsun.

Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzun farklı kademelerine güç katacaklar.

30 Ağustos'ta millerimizin zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı. Emperyalistler bu topraklardan ebediyen kazındı.

"KESİLENİN SAKALIMIZ OLDUĞUNU KISA SÜREDE GÖRDÜLER"

9 yıl gibi kısa sürede 'imkansız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik.15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini sanıyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık.

"BAŞKA MÜJDELERİMİZ OLACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz. Bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST Mavi Vatan'da deniz gücümüzü gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak.

"ORDUMUZU YIPRATMAYA ÇALIŞANLAR KARŞILARINDA BİZİ BULACAK"

Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldın. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz.

Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz."