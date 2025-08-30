Gazze’deki facia insanlığın meselesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Nikkei Shimbun gazetesi için makale kaleme aldı.

Erdoğan, makalesinde, Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan gönül köprüsünün resmi belgelerden daha güçlü, tarihten ve insanlık vicdanından beslenen bir köprü olduğunu ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna ile Suriye'nin yeniden imar süreçlerinde Türkiye-Japonya işbirliğinin somut projelerle büyük fark ve değer oluşturabileceğini de sözlerine ekledi.

ÇÖZÜMÜN ÖNÜNÜ AÇABİLİRİZ

Bugün gelinen noktada uluslararası sistemin derin buhranlarla sarsıldığının görüldüğünü belirten Erdoğan, küresel ekonominin defalarca sarsıldığını, enerji ve gıda güvenliğinin kırılgan bir hal aldığını ve iklim kaynaklı felaketlerin her köşeyi etkilemeye başladığını dile getirdi.

Erdoğan, "Türkiye ve Japonya'nın ortak çabaları, küresel sorunlara yönelik yapıcı çözümlerin önünü açabilir" değerlendirmesini yaptı.

DESTEĞİNİ UNUTMAYACAĞIZ

Dünyanın hiçbir devletin tek başına üstesinden gelemeyeceği sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Erdoğan, "Türkiye ve Japonya on yıllardır doğal afetlerde, özellikle depremlerde birbirlerine destek olagelmiştir. Ülkemizde 2023 yılında meydana gelen deprem felaketi sonrasında Japonya'nın kıymetli destekleri milletimizce unutulmayacaktır. Türkiye de 2011 yılında Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami felaketleri sonrasında dost elini Japon halkına uzatmıştı. Gelecekte de bu gibi afetlerde birbirimizi karşılıklı olarak desteklemeye devam edeceğimiz hususunda hiçbir tereddüdüm bulunmamaktadır" dedi.

TESİRİMİZ DAHA GENİŞ OLMALI

Makalesinde Gazze'ye de değinen Erdoğan, şunları kaydetti: "Gazze bugün insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bırakmaktadır. İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz. Bu facia bütün insanlığın meselesidir. Biz Türkiye olarak susmadık, susmayacağız. Ateşkesin sağlanması, insani yardıma engelsiz erişim ve masum sivillerin korunması için her platformda gayret sarf ediyoruz. Ancak biliyoruz ki sesimiz daha gür çıkmalı, tesirimiz daha geniş olmalı.

Japonya'nın barışı önceleyen irfanı, uluslararası hukuka bağlılığı ve vicdani hassasiyeti bu süreçte pek kıymetlidir. Türkiye'nin bölgesel tesiri ve insani yardım kapasitesiyle birleştiğinde ortaya vakur ve güçlü bir ortaklık çıkacaktır. Bugün yapılması gereken iki devletli çözüm temelinde adil barışı sahiplenmektir."

Erdoğan, "Geldiğimiz bu noktada Gazze'deki zulme karşı dünya olarak da aynı dayanışmayı göstermek hem tarihi mesuliyetimizin hem de insanlık vakarının gereğidir. Dayanışmanın somut adımlara dönüşmesi, barışın, adaletin ve vicdanın güçlenmesine zemin hazırlayacaktır. Çünkü dünya ancak ortak irade ve çabalar sayesinde daha adil, daha güvenli ve daha insani bir geleceğe kavuşabilir" ifadelerini kullandı.





