İmamoğlu’na esnaf tepkisi

Beylikdüzü'nde "Balıkçı Kenan" olarak bilinen Kenan Balcı, eski İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Arazi ve işletme sorunları nedeniyle uzun süredir kamuoyuna mağduriyetini duyurmaya çalışan Balcı, İmamoğlu hapiste olsa da adamları tarafından mağdur edilmeye devam edildiğini ifade etti. Balcı, sosyal medya hesabı üzerinden, "Ahtapot içeride, kolları dışarıda. Benden gasp ettikleri arazileri kimlere verecekler, kimlerin kullanımına sunacaklar?" sözleriyle hem İBB yönetimine tepki gösterdi hem de arazilerinin akıbetini sorguladı. Bölgede yıllardır balıkçılık ve müzecilik faaliyetleriyle bilinen Balcı, özellikle Beylikdüzü'ndeki işletmelerine ait alanların haksız şekilde elinden alındığını ifade ediyor.