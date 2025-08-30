Kahire’de 30 Ağustos Zafer Bayramı programı

Geçen yılın Türkiye ile Mısır arasında askeri işbirliği bakımından çok olumlu gelişmelere sahne olduğunu ifade eden Şen, Mısır Genelkurmay Başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve uzun yıllardan sonra iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Askeri Diyalog Toplantısı düzenlendiğini hatırlattı.

Büyükelçi Şen, Mısır Silahlı Kuvvetlerinin profesyonelliği, ehliyeti, tarihi ve gelenekleriyle ülkenin en güçlü kurumu olduğunu ve hem Türkiye'de hem de dünyada takdir edildiğini söyledi.

Türk ordusu ile Mısır ordusunun bölgelerinde istikrar ve güvenliğin teminatı olduğunu vurgulayan Şen, her iki ordunun da çeşitli risk ve tehditlere karşı caydırıcılığını muhafaza etmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Şen ayrıca, Türk ve Mısır ordularının gelenek ve disiplinleriyle birbirlerine çok benzediğini, tarihsel köklerinin de birbirleriyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.