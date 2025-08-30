Şaibeli kongrede hesap vakti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, CHP İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, CHP'nin 2023 yılı ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Fahrettin Çırak, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beykoz ilçesi adına il delegesi olan iki kişinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi seçiminde Özgür Çelik'e oy verilmesi için para teklif ettiklerine ilişkin ihbar, iddianamede özetle bahsedildi.

DELEGELERE PARA VERİLDİ

İddianamede, yapılan soruşturma sonunda incelenen ses kaydı, bilirkişi raporu, şüpheli Veli Güneş'in kabul mahiyetindeki beyanları ve dosyadaki HTS kayıtları birlikte değerlendirilerek şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in desteklenmesi için bir kısım delegelere para vererek ve iş vaat ederek yapılan seçim ve oylamaya hile karıştırdıklarının tespit edildiği anlatıldı. İddianamede şüpheliler hakkandı "oylamaya hile karıştırmak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.